Букмекеры не верят в "Анжи" в матче с "Ростовом"

Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Анжи". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.70 – Н 3.29 – П2 5.36

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Анжи" – в воскресенье, 26 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Абаев - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов - Калачев, Гацкан, Маер, Ионов - Бухаров.

"Анжи": Лория - Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов - Тетрашвили, Бакаев - Хубулов, Кацаев, Маркелов - Прудников.

ПОТЕРИ: Могилевец, Юсупов (оба - травма) - Липартия, Мусалов, Хадарцев (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

11 матчей длится безвыигрышная серия "Ростова" в премьер– лиге. Последний раз ростовчанам удалось отпраздновать победу в матче против "Уфы"(4:1) 12 августа.

10 матчей составляет безвыигрышная серия "Анжи" в противостоянии с "Ростовом" (+0=5-5, мячи 5-11). В последний раз махачкалинцы победили дончан в мае 2011 года, когда голом с пенальти отметился Роберто Карлос.

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

1:0 У махачкалинцев появляются очертания командной игры в последних матчах, но этого не хватит, чтобы отобрать очки у "Ростова".

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

2:0 В Ростове любая команда из второй половины таблицы практически обречена. Команда Кучука умело задавит гостей, а затем поймает их на контратаке.