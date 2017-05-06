Сегодня тремя матчами стартует 27-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает ЦСКА. Встреча в Перми начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 6,10 - Н 3,38 - П2 1,61

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 0:1. "Пермяки сейчас выглядят хуже, чем в первом круге. У ЦСКА тоже есть проблемы, но класс игроков скажется".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Армейцам жизненно необходимо побеждать в Перми, чтобы догнать "Зенит" в гонке за Лигу чемпионов. Но команда Гаджи Гаджиева за весь чемпионат лишь однажды уступила на своем поле. Не проиграет "Амкар" и в этот раз".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА".

Прямая трансляция матча "Амкар" - ЦСКА - в субботу, 6 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, Занев, Зайцев, ГИГОЛАЕВ - Баланович, Гол, КОМОЛОВ - БОДУЛ, Гасилин.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, ИГНАШЕВИЧ, А.Березуцкий, Набабкин - Вернблум - Головин, Натхо - Ионов, Витинью.

ПОТЕРИ: Йовичич (дисквал.), Огуде, Шаваев (оба - под вопросом) - Дзагоев (травм.), Еременко, Тошич (оба - дисквал.).