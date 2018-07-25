Нападающий Александр Бухаров вернулся в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 33-летним форвардом рассчитан на один год. Форвард выступал в составе казанцев с 2004 по 2010 год, забив 36 голов в 84 матчах.

После ухода из "Рубина" Бухаров защищал цвета "Зенита", "Анжи" и "Ростова". Также на его счету 9 матчей и 1 гол в составе сборной России.

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