Бухаров - в запасе "Ростова" на матч с "Краснодаром", Азмун - в старте

Стал известен состав "Ростова" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". Форвард сборной России Александр Бухаров, забивший в товарищеском матче в ворота Бельгии (3:3), остался в запасе. В атаке с первых минут появятся Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

Полностью заява ростовчан выглядит следующим образом: Медведев - Калачев, Мевля, Симич, Кудряшов, Терентьев - Гацкан, Нобоа, Ерохин - Азмун, Полоз; запасные - Гошев, Комиссаров, Сорокин, Байрамян, Киреев,Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Игра "Ростов" - "Краснодар" начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"