Бухаров прилетел в Рим для обследования

Нападающий Александр Бухаров, который на прошлой неделе расторг контракт с "Ростовом", прилетел в клинику "Вилла Стюарт" для прохождения обследования. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы.
"Форвард сборной России Александр Бухаров, который месяц назад перенес операцию на ахиллесовом сухожилии, вернулся в клинику для осмотра и физиотерапии", - говорится в сообщении на странице клиники в Инстаграме.
марк де фоссен
Здоровья,Саня! Выздоравливай,КББ тебя ждет!)
07:44
Robson58
Саша!! Здоровья и удачи.
07:28