02:50 | Футбол — РФПЛ

Бухаров прилетел в Рим для обследования

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Нападающий Александр Бухаров, который на прошлой неделе расторг контракт с "Ростовом", прилетел в клинику "Вилла Стюарт" для прохождения обследования. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

"Форвард сборной России Александр Бухаров, который месяц назад перенес операцию на ахиллесовом сухожилии, вернулся в клинику для осмотра и физиотерапии", - говорится в сообщении на странице клиники в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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марк де фоссен

Здоровья,Саня! Выздоравливай,КББ тебя ждет!)

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Robson58

Саша!! Здоровья и удачи.

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