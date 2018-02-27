Бухаров прилетел в Рим для обследования

Нападающий Александр Бухаров, который на прошлой неделе расторг контракт с "Ростовом", прилетел в клинику "Вилла Стюарт" для прохождения обследования. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

"Форвард сборной России Александр Бухаров, который месяц назад перенес операцию на ахиллесовом сухожилии, вернулся в клинику для осмотра и физиотерапии", - говорится в сообщении на странице клиники в Инстаграме.