Бухаров поздравил Бердыева с днем рождения и поблагодарил за успехи "Ростова"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров поздравил с 64-летием бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Форвард поблагодарил наставника за выход команды в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Курбан Бекиевич год назад нам говорил, что мы будем играть в Лиге чемпионов, тогда в это было трудно поверить, а сейчас это – реальность, – написал на своей странице в Instagram Бухаров. – Вчера осуществилась мечта сотен тысяч людей, и в этом заслуга нашего тренера! Сегодня у Курбана Бекиевича день рождения, и хочется сказать огромное спасибо за весь вклад, который вы делаете для нашей команды, города и болельщиков! Здоровья вам и долгих лет жизни! Спасибо!