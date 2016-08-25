13:15 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бухаров поздравил Бердыева с днем рождения и поблагодарил за успехи "Ростова"

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Нападающий "Ростова" Александр Бухаров поздравил с 64-летием бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Форвард поблагодарил наставника за выход команды в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Курбан Бекиевич год назад нам говорил, что мы будем играть в Лиге чемпионов, тогда в это было трудно поверить, а сейчас это – реальность, – написал на своей странице в Instagram Бухаров. – Вчера осуществилась мечта сотен тысяч людей, и в этом заслуга нашего тренера! Сегодня у Курбана Бекиевича день рождения, и хочется сказать огромное спасибо за весь вклад, который вы делаете для нашей команды, города и болельщиков! Здоровья вам и долгих лет жизни! Спасибо!

 

Курбан Бекиевич год назад нам говорил,что мы будем играть в Лиге Чемпионов, тогда в это было трудно поверить,а сейчас это реальность,вчера осуществилась мечта сотни тысяч людей и в этом заслуга нашего тренера!Сегодня у Курбан Бекиевича День рождения и хочется сказать огромное спасибо за весь вклад, который вы делаете для нашей команды, города и болельщиков!Здоровья вам и долгих летит жизни! СПАСИБО!

Фото опубликовано Alexandr Bukharov (@bukharov11) Авг 25 2016 в 2:16 PDT

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КОММЕНТАРИИ (7)
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YPITER

Поздравляю Великого Тренера с Днём Рождения! Желаю, кроме традиционных пожеланий ,успехов в тренерском деле и хотелось бы чтобы эти успехи были в России.

20:07 25 августа

zema1905

С Днем рожденья Курбан Бекиевич !Крепкого Здоровья и долгих лет жизни.

15:17 25 августа

Platinum1991

Курбан Бердыев. В прошлом советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени и ордена Дружбы. Родился 25 августа 1952 г. (64 года), Ашхабад, Туркменская ССР, СССР. Поздравиляем экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева с 64-летием! Курбан Бекиевич год назад говорил игрокам Ростова,что мы будем играть в Лиге Чемпионов. Тогда игрокам в это было трудно поверить, но они к этому стремились, а сейчас это реальность, вчера осуществилась мечта сотни тысяч людей и в этом заслуга тренера Курбана Бердыева! Сегодня у Курбана Бекиевича День рождения и хочется ЕМУ сказать огромное спасибо за весь тот вклад, который Он уже сделал и делает для команды Ростов, города и болельщиков! Здоровья вам и долгих летит жизни Курбан Бекиевич! БЛАГОДАРИМ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой и с 64-летием ! Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ, а Курбана Бердыева поздравляет с днём рождения! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева!

14:13 25 августа

howard

Александр играет в "Ростове" еще лучше чем в "Рубине"

14:06 25 августа

SIZ170

присоединюсь к поздравлениям..... Здоровья, Удачи и Успехов!!!!!!

13:45 25 августа

Внутренний голос

Что тут комментировать ))) Не помню что бы какого-либо тренера ТАК поддерживали и футболисты (команда) и болельщики. Возникает вопрос, кто же его тогда НЕ поддерживает? ))))

13:25 25 августа

футбол2018

Браво Саша! Молодец!

13:24 25 августа

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