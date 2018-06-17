Бухаров, Попов, Могилевец и Подберезкин отправляются на первый сбор с "Рубином"

"Рубин" начинает первый предсезонный сбор. Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, на сбор в Белград отправляются 11 футболистов. Также сбор с основной командой проведет Александр Бухаров и группа молодых игроков, находящихся на просмотре. Вратарь Сослан Джанаев присоединится к "Рубину" позднее.
На сбор в Сербию отправятся: Сослан Джанаев, Тимур Акмурзин, Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Ивелин Попов, Александр Бухаров.
Сегодня стартуют #КОС_РубиновыеСборы!– "Рубин" Казань (@fcrk) 17 июня 2018 г.
В Сербию отправятся 11 футболистов основного состава, а также Александр Бухаров и группа молодых игроков на просмотре.
Сослан Джанаев присоединится к команде позднее🔜 pic.twitter.com/peZBiTs2o3
- Рубин
- Сослан Джанаев (футбол)
- Александр Бухаров (футбол)
- Руслан Камболов
- Павел Могилевец
- Вячеслав Подберезкин
- Ивелин Попов
- Виталий Устинов