Бухаров, Попов, Могилевец и Подберезкин отправляются на первый сбор с "Рубином"

"Рубин" начинает первый предсезонный сбор. Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, на сбор в Белград отправляются 11 футболистов. Также сбор с основной командой проведет Александр Бухаров и группа молодых игроков, находящихся на просмотре. Вратарь Сослан Джанаев присоединится к "Рубину" позднее.

На сбор в Сербию отправятся: Сослан Джанаев, Тимур Акмурзин, Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Ивелин Попов, Александр Бухаров.