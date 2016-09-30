14:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бухаров не сыграет с ЦСКА, участие Кудряшова под вопросом

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Нападающий "Ростова" Александр Бухаров не сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА. Об этом сообщил врач ростовского клуба Владимир Хохлов. По его словам, также открыт вопрос участия защитника команды Федора Кудряшова.

Бухаров из-за повреждения не попадал в заявку команды с 13 сентября. Кудряшов в среду получил травму на тренировке перед матчем с ПСВ (2:2) в Лиге чемпионов. Встреча с ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье.

- Кудряшова мы постараемся к игре подготовить, но вопрос остается открытым, - цитирует ТАСС Хохлова. - Дело в том, что по диагнозу у нас есть небольшие разногласия между тем, что мы видим на снимках МРТ, и клинической картиной спортсмена. Что касается Бухарова, скорее всего, предстоящую игру он пропустит, будем готовить его к последующим. После встречи с ЦСКА будем смотреть его самочувствие.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3667185

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