Бухаров начнет матч с "Уфой" на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 25-го тура чемпионата России с "Уфой". Форвард Александр Бухаров, оформивший дубль в игре прошлого тура со "Спартаком", не включен в стартовый состав. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Полностью стартовый состав ростовской команды выглядит следующим образом: Медведев, Мевля, Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
Матч "Ростов" - "Урал" состоится сегодня, 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Владимир 3107
Опять нулевой состав в атаке на старте, при котором "Ростов" шесть (!) матчей голов забить не мог!!! Лучше бы Девичу или Могилевцу дали поиграть вместо Азмуна. Сердар сейчас не боеспособен. Вся команда играет на Азмуна, а толку ноль. Сколько голевых моментов запорол!! Из-за Азмуна "Ростов" и играл нулевые ничьи.
18:51