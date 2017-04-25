Бухаров начнет матч с "Уфой" на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 25-го тура чемпионата России с "Уфой". Форвард Александр Бухаров, оформивший дубль в игре прошлого тура со "Спартаком", не включен в стартовый состав. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав ростовской команды выглядит следующим образом: Медведев, Мевля, Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Матч "Ростов" - "Урал" состоится сегодня, 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.