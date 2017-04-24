Бухаров - лучший игрок "Ростова" в матче со "Спартаком"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров признан лучшим игроком команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (3:0). Такой выбор сделали посетители официального сайта донского клуба. Напомним, что Бухаров оформил в той встрече дубль.
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"
Александр Бухаров - лучший игрок нашей команды в матче со "Спартаком". Такой выбор сделали посетители официального сайта pic.twitter.com/NkFQUXt5ph– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 апреля 2017 г.