17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бухаров - лучший игрок "Ростова" в матче со "Спартаком"

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Нападающий "Ростова" Александр Бухаров признан лучшим игроком команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (3:0). Такой выбор сделали посетители официального сайта донского клуба. Напомним, что Бухаров оформил в той встрече дубль.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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