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Будущее Веркаутерена в "Крыльях Советов" зависит от трех ближайших матчей команды

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Министр спорта Самарской области и глава совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что судьба главного тренера команды Франка Веркаутерена зависит от ближайших трех матчей. Занимающие последнее место в турнирной таблице премьер-лиги самарцы встретятся в них с "Анжи", "Рубином" и тульским "Арсеналом".

– Дедлайн, конечно, существует у любой команды с точки зрения ее движения по турнирной лестнице, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Но то, что кредит доверия у Франка есть, это пока не обсуждается. Все будет зависеть от того, как мы сыграем ближайшие три игры. Они прояснят будущее главного тренера.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160928/1102169279.html

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