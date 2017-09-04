Будун Будунов: "Не пошел бы до конца, если бы Перхун был во вратарской"

Бывший нападающий "Анжи" Будун Будунов вспомнил роковое столкновение с вратарем ЦСКА Сергеем Перхуном. 18 августа 2001 года голкипер получил тяжелейшую травму головы в столкновении с форвардом. Через 10 дней Перхун скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.

– Как часто вспоминаете тот день? – вопрос Будунову.

– Такое вообще не забывается… Вспоминаю, конечно. Бывает, что и напоминают мне про него люди.

– Что тогда произошло?

– Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь чтобы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину.

Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких бы не оставалось бы – он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

– Столкновение было неизбежно?

– Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом… Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него – тоже. Так случилось… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Серега мог бы играть до 40…"//

Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"