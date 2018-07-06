"Буду работать на максимуме". Александр Ташаев - о переходе в "Спартак"

Полузащитник Александр Ташаев, сегодня перешедший в "Спартак", заявил, что будет работать на максимуме в составе новой команды. 24-летний хавбек присоединился к красно-белым на сборе в Австрии.

- Рад всех приветствовать. Постараюсь не подвести. Буду работать на максимуме, - сказал Ташаев в интервью клубной пресс-службе.

Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Как "Спартаку" использовать Ташаева? //

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