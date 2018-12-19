"Будто в сказке". Ахметов рассказал об игре за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что старается действовать с максимальной эффективностью в каждой игре. 20-летний хавбек также добавил, что благодарен каждому тренеру, под руководством которого он играл.

- Наверное, это лучший год в моей карьере, - сказал Ахметов в интервью клубной пресс-службе. - Мне придется много работать и идти к поставленным целям. За счет чего впечатлил Гончаренко? Я просто выхожу на поле, делаю свое дело, стараюсь максимально выкладываться в каждом матче и доказывать своим присутствием на поле, что достоин играть в основе ЦСКА.

Все это как будто в сказке. Когда живешь футболом, то идешь к целям и много работаешь. Но без удачи и без тренеров этого бы не было. Я благодарен каждому, кто внес частичку себя в мое становление. За счет труда можно многого добиться.

Ахметов перешел в ЦСКА в июля 2018 года. Он провел 18 матчей за армейцев и отметился 5 голевыми передачами.

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