12:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Будогосский возглавил судейско-инспекторский корпус

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Как уже сообщал "СЭ", Департамент судейства и инспектирования РФС возглавил Андрей Будогосский, информирует пресс-служба организации. До сегодняшнего дня и.о. главы Департамент судейства и инспектирования РФС являлся Алексей Николаев, сменивший на этом посту Валентина Иванова, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Николаев будет исполнять функции заместителя руководителя департамента.

Будогосский – один из ведущих методистов в области судейства, в прошлом арбитр, руководитель центра "Футбольный арбитр". Значительная часть судей премьер-лиги – его воспитанники.

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http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85320.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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passerby

"Значительная часть судей премьер-лиги – его воспитанники."- Ну тогда с судейством у нас будет "все ровно"...

13:12

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