Будогосский возглавил судейско-инспекторский корпус

Как уже сообщал "СЭ", Департамент судейства и инспектирования РФС возглавил Андрей Будогосский, информирует пресс-служба организации. До сегодняшнего дня и.о. главы Департамент судейства и инспектирования РФС являлся Алексей Николаев, сменивший на этом посту Валентина Иванова, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Николаев будет исполнять функции заместителя руководителя департамента.

Будогосский – один из ведущих методистов в области судейства, в прошлом арбитр, руководитель центра "Футбольный арбитр". Значительная часть судей премьер-лиги – его воспитанники.