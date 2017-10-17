Будогосский объяснил назначение Карасева резервным арбитром

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский пояснил мотивы назначения арбитра Сергея Карасева резервным судьей на матч 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром", который состоится 21 октября в Москве.

Рефери, который в среду будет работать на встрече Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик", в субботу станет помогать Павлу Кукуяну, в августе проведшему свой первый и пока последний матч в премьер-лиге – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0).

– Все судьи, которые входят в рекомендательный список, могут выполнять и функции резервного судьи, – сказал Будогосский. – Поэтому Карасев, как и его коллеги, входящие, в том числе в лист ФИФА, бывают в двух ипостасях. Либо главного судьи, либо резервного. Это абсолютно нормально, не носит никакой подоплеки, в этом нет сенсации. Матч "Спартак" – "Амкар" судит арбитр, которые начинает делать первые шаги – Павел Кукуян из Сочи. Утверждение о том, что Кукуян провел лишь один матч на высоком уровне, не соответствует действительности. Этот арбитр судил не только матч чемпионата, но и игру Кубка с участием "Зенита" и "Динамо" (Санкт-Петербург) – и провел его на хорошем уровне, хотя игра была трудной по накалу и интриге.

Присутствие на матче "Спартак" – "Амкар" профессионала высокого уровня, который способен поддержать молодого коллегу, является продуманной акцией. Мы нередко делаем такие назначения. Резервный арбитр – не только тот человек, который поднимает и опускает таблички. Он помогает создать определенный микроклимат в бригаде, настроить коллегу, поддержать в трудный момент по ходу матча. Кроме того, мы понимаем, что Сергей в среду работает на встрече еврокубка. В четверг он может вернуться в Москву, ему нужно время на восстановление. Бросать Сергея на игру чемпионата сразу совершенно неправильно. Мы должны беречь этого судью, дать ему возможность восстановиться. Хотел бы еще раз сориентировать – не надо раздувать из этого назначения сенсацию. Это обычная работа, которую выполняют все без исключения судьи. (Сергей ЕГОРОВ)

Судьба Карасева: завтра главным в Лиге чемпионов, в субботу – помощником Кукуяна