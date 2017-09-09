Будогосский – о скандале с голом в матче "Тосно" – "Анжи"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с голом "Анжи" в ворота "Тосно" в матче 9-го тура чемпионата России. Напомним, что на 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шахов выбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.

– У меня нет абсолютной уверенности, что мяч покинул пределы поля – с того ракурса, что я увидел, – сказал Будогосский. – Не знаю, будет ли рассматриваться этот эпизод на Контрольно квалификационной комиссии, потому что с того ракурса, который есть, невозможно определить, покинул мяч линию ворот нет. Это дискуссионный момент.

Если комиссия сама захочет рассмотреть вопрос, то она внесет его в повестку. Но у меня нет никаких оснований полагать после увиденного, что мяч полностью покинул пределы поля. (Сергей ЕГОРОВ)

"Анжи" забил гол после того, как мяч покинул пределы поля

Трансляция матча "Тосно" - "Анжи"