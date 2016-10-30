Будковский – в старте "Анжи" на матч с "Краснодаром"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Краснодара" на очный матч 12-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Анжи": Беленов – Паршивлюк, Менса, Шандау, Тигиев – Мусалов, Гасанов, Маевский, Бериша – Иличевич – Будковский.

Запасные: Шафинский, Юрченко, Ямбере, Лазич, Гаджибеков, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Обертан, Мутари, Магомедов, Боли.

"Краснодар": Крицюк – Енджейчик, Налду, Гранквист, Петров – Газинский, Каборе, Измайлов – Подберезкин, Ахмедов – Окриашвили.

Запасные: Синицын, Сафонов, Мартынович, Калешин, Эбуэ, Перейра, Быстров, Жоаузинью, Лаборде, Вандерсон.

Трансляция матча "Анжи" - "Краснодар"