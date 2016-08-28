20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Будковский - в атаке "Анжи" на матч со "Спартаком"

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Стал известен стартовый состав "Анжи" на матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака". В атаке махачкалинцев сыграет нападающий Филипп Будковский. Полностью состав "Анжи" выглядит следующим образом: Беленов, Георгиевский, Ямбере, Мусалов, Лазич, Тигиев, Эбесилио, Маевский, Гасанов, Бериша, Будковский.

Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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