Будковский - в атаке "Анжи" на матч со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака". В атаке махачкалинцев сыграет нападающий Филипп Будковский. Полностью состав "Анжи" выглядит следующим образом: Беленов, Георгиевский, Ямбере, Мусалов, Лазич, Тигиев, Эбесилио, Маевский, Гасанов, Бериша, Будковский.
Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.
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