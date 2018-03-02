Будковский - в атаке "Анжи" на матч против "Рубина"

Стал известен состав "Анжи" на матч 21-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут у махачкалинцев в атаке сыграет нападающий Филипп Будковский.

"Анжи": Лория - Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко - Тетрашвили, Антон - Маркелов, Поку, Хубулов - Будковский.

Запасные: Будаков, Сугробов, Армаш, Эльмурзаев, Жилов, Чансельор, Бакаев, Глебов, Чайковский, Прудников, Лескано, Калмыков.

Напомним, что матч "Анжи" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.