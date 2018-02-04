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Будковский прибыл на сбор "Анжи"


Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский прибыл в расположение "Анжи", сообщает официальный Твиттер дагестанского клуба. Рослый футболист выступал за махачкалинцев в сезоне-2016/17, отметившись четырьмя голами в 29 встречах. Первую часть сезона 25-летний украинец провел в бельгийском "Кортрейке" на правах аренды. В этом клубе Будковский провел 12 матчей, в которых забил один гол.

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