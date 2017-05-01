Будковский и Прудников - в атаке "Анжи" в матче с "Краснодаром"

"Анжи" объявил состав на матч 26-го тура чемпионата России против "Краснодара". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Юрченко – Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов – Кацаев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев – Будковский, Прудников.

Запасные: Фильцов, Асильдаров, Долгов, Форбс, Агаларов, Брызгалов, Хадарцев, Георгиевский, Кудряшов, Лях, Эзатолахи, Батов.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" состоится сегодня, 1 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча