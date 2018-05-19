Будаков и Хубулов не помогут "Анжи" в ответном матче с "Енисеем"

Вратарь "Анжи" Александр Будаков и полузащитник команды Арсен Хубулов пропустят ответный переходной матч против "Енисея" за право играть в РФПЛ в следующем сезоне. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красноярской команды.



Как сообщает пресс-служба "Анжи", у Будакова был диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра. Срок восстановления составит - около трех недель. Хубулов пропустит предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек.



Ответный стыковой матч "Анжи" - "Енисей" пройдет завтра, 20 мая. Начало - 21.00 по московскому времени.