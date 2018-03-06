Брызгалова рада, что Дзюба уехал в Тулу

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, которая вместе с мужем Александром Крушельницким была лишена бронзы Олимпиады-2018 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, в интервью "СЭ" отметила, что болеет за "Зенит".

– Как вам нынешний "Зенит"?

– Аргентинцы – хорошие ребята. Быстрые, техничные. Особенно Паредес, Дриусси и… Как же его… А-а, Ригони!

Александр: – Начали-то они неплохо. Но сейчас из них разве что Паредес выделяется.

– В Манчини верите?

– В таких случаях говорят – надежда умирает последней. Летом "Зенит" здорово укрепился, прекрасно стартовал. Даже Кокорин начал забивать. А потом что-то сломалось – и никак не ладится.

– Три вопроса к Манчини.

Анастасия: – То, что Дзюбу в Тулу отдали – уже минус один вопрос. Никто не понимал, что такой игрок делает в "Зените".

Александр: – А я рад, что Лодыгина из ворот убрали. Многовато ошибок допускал. Лунев понадежнее. Ну а вопрос… Почему Ерохин? Человек абсолютно ничем не выделяется – но на поле выходит регулярно. Впрочем, рассуждаю как дилетант. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Александра Крушельницкого