Брызгалова рада, что Дзюба уехал в Тулу

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, которая вместе с мужем Александром Крушельницким была лишена бронзы Олимпиады-2018 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, в интервью "СЭ" отметила, что болеет за "Зенит".
– Как вам нынешний "Зенит"?
– Аргентинцы – хорошие ребята. Быстрые, техничные. Особенно Паредес, Дриусси и… Как же его… А-а, Ригони!
Александр: – Начали-то они неплохо. Но сейчас из них разве что Паредес выделяется.
– В Манчини верите?
– В таких случаях говорят – надежда умирает последней. Летом "Зенит" здорово укрепился, прекрасно стартовал. Даже Кокорин начал забивать. А потом что-то сломалось – и никак не ладится.
– Три вопроса к Манчини.
Анастасия: – То, что Дзюбу в Тулу отдали – уже минус один вопрос. Никто не понимал, что такой игрок делает в "Зените".
Александр: – А я рад, что Лодыгина из ворот убрали. Многовато ошибок допускал. Лунев понадежнее. Ну а вопрос… Почему Ерохин? Человек абсолютно ничем не выделяется – но на поле выходит регулярно. Впрочем, рассуждаю как дилетант. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
vvlki
SPARTAK1975 - а ты кто такой ???
07:59
SPARTAK1975
кто это такие?
07:55
maslo
Ничосе! Молодцы, все вопросы по делу. Разбираются в футболе. Респект. Особенно Брызгаловой
06:36
Патриот Сибири
Рад, что Брызгалову убрали из сборной. Никто не понимал, что она делает в сборной. А почему Крушельницкий? Человек абсолютно ничем не выделяется. Впрочем, рассуждаю как дилетант.
06:25
Posidelov87
да нормально рассуждают.я тоже понять не могу зачем зениту дзюба и ерохин.
05:45
Бен Ричардс
Теперь времени будет побольше поболеть.
02:23
SS-1525-Sergey
Даже подкопаться не к чему. Почему Ерохина ставит за статистику и чтобы на его грубых ошибках и недочётов техники Краневиттер Паредас выглядели ассами. Иного объяснения найти не могу.
02:20