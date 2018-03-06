01:40 | Футбол — РФПЛ

Брызгалова рада, что Дзюба уехал в Тулу

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Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, которая вместе с мужем Александром Крушельницким была лишена бронзы Олимпиады-2018 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, в интервью "СЭ" отметила, что болеет за "Зенит".

– Как вам нынешний "Зенит"?

– Аргентинцы – хорошие ребята. Быстрые, техничные. Особенно Паредес, Дриусси и… Как же его… А-а, Ригони!

Александр: – Начали-то они неплохо. Но сейчас из них разве что Паредес выделяется.

– В Манчини верите?

– В таких случаях говорят – надежда умирает последней. Летом "Зенит" здорово укрепился, прекрасно стартовал. Даже Кокорин начал забивать. А потом что-то сломалось – и никак не ладится.

– Три вопроса к Манчини.

Анастасия: – То, что Дзюбу в Тулу отдали – уже минус один вопрос. Никто не понимал, что такой игрок делает в "Зените".

Александр: – А я рад, что Лодыгина из ворот убрали. Многовато ошибок допускал. Лунев понадежнее. Ну а вопрос… Почему Ерохин? Человек абсолютно ничем не выделяется – но на поле выходит регулярно. Впрочем, рассуждаю как дилетант. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Александра Крушельницкого

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КОММЕНТАРИИ (7)
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vvlki

SPARTAK1975 - а ты кто такой ???

07:59

SPARTAK1975

кто это такие?

07:55

maslo

Ничосе! Молодцы, все вопросы по делу. Разбираются в футболе. Респект. Особенно Брызгаловой

06:36

Патриот Сибири

Рад, что Брызгалову убрали из сборной. Никто не понимал, что она делает в сборной. А почему Крушельницкий? Человек абсолютно ничем не выделяется. Впрочем, рассуждаю как дилетант.

06:25

Posidelov87

да нормально рассуждают.я тоже понять не могу зачем зениту дзюба и ерохин.

05:45

Бен Ричардс

Теперь времени будет побольше поболеть.

02:23

SS-1525-Sergey

Даже подкопаться не к чему. Почему Ерохина ставит за статистику и чтобы на его грубых ошибках и недочётов техники Краневиттер Паредас выглядели ассами. Иного объяснения найти не могу.

02:20

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