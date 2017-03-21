13:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Брызгалов может восстановиться к матчу с "Уралом"

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Пресс-атташе "Анжи" Айдемир Даганов заявил, что у защитника Сергея Брызгалова проблемы с коленом, однако он может восстановиться к следующему туру чемпионата России. 24-летний футболист получил повреждение на разминке перед игрой с "Оренбургом" (1:0) и сейчас тренируется по индивидуальной программе. "Анжи" сыграет с "Уралом" 31 марта в рамках 21-го тура чемпионата.

– Брызгалова мучает колено, поэтому пока о точных сроках восстановления наверняка говорить нельзя, – цитирует "Р-Спорт" Даганова. – Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Вполне возможно, что он сможет на какое-то время выйти на поле в контрольном матче 27 марта, и если будет готов, то сыграет в матче с "Уралом".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170321/1117971617.html

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