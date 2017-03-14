Брюно вернулся в общую группу "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 20-го тура чемпионата России с "Ростовом", сообщает пресс-служба самарцев. В тренировочном занятии приняли участие все игроки, кроме нападающего Сергея Корниленко и полузащитника Сергея Ткачева, которые продолжают восстановление.

В общую группу вернулся форвард Жанни Брюно, который полностью оправился от травмы. Также вместе с командой тренировался полузащитник Артем Громов. Занятие длилось больше часа. Сначала оно проходило на натуральном поле, а затем в тренажерном зале. Занятие на поле носило аэробный характер и проходило без мячей.