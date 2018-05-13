22:05 | Футбол — РФПЛ

Бронзовый танец Луиза Адриану. Видео

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил завершение сезона зажигательным танцем. Видео с традиционного банкета после завершения сезона выложила в "сториз" Инстаграма девушка Зе Луиша

"Спартак" в 30-м туре чемпионата России проиграл "Динамо" (0:1) и пропустил на второе место ЦСКА. Красно-белые финишировали третьими и сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат России по футболу. Все о турнире 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Valdemarson

Он реально радуется...

22:58

bvb1987

смишно)

22:45

Андерсен 6111

А этому танцору яйца не мешают?

22:41

Русский Я

С бронзой Луиз, заслужили, мои поздравления!!!

22:37

Непорочный как ТИ

молодцы чо, работают тяжче чем на заводе...всех троих отправить в шахты, пусть шахтеров пугают

22:35

Михаил Тверь

Скоро и Кокорин подтянется с шампанским. Тоже любит гулять после поражений.

22:28

баламошка

Ладно, Адриано сегодня старался на поле, пусть танцует. Кутепка тоже старался, как обычно, но лучше бы его не было в Спартаке)

22:10

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