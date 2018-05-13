Бронзовый танец Луиза Адриану. Видео

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил завершение сезона зажигательным танцем. Видео с традиционного банкета после завершения сезона выложила в "сториз" Инстаграма девушка Зе Луиша.

"Спартак" в 30-м туре чемпионата России проиграл "Динамо" (0:1) и пропустил на второе место ЦСКА. Красно-белые финишировали третьими и сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Бронзовый танец Луиза Адриану pic.twitter.com/eoDDLIo1MB – СЭ Спартак (@spartak_se) 13 мая 2018 г.

Чемпионат России по футболу. Все о турнире