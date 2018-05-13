Бронзовый танец Луиза Адриану. Видео

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил завершение сезона зажигательным танцем. Видео с традиционного банкета после завершения сезона выложила в "сториз" Инстаграма девушка Зе Луиша.
"Спартак" в 30-м туре чемпионата России проиграл "Динамо" (0:1) и пропустил на второе место ЦСКА. Красно-белые финишировали третьими и сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
Бронзовый танец Луиза Адриану pic.twitter.com/eoDDLIo1MB– СЭ Спартак (@spartak_se) 13 мая 2018 г.
Valdemarson
Он реально радуется...
22:58
bvb1987
смишно)
22:45
Андерсен 6111
А этому танцору яйца не мешают?
22:41
Русский Я
С бронзой Луиз, заслужили, мои поздравления!!!
22:37
Непорочный как ТИ
молодцы чо, работают тяжче чем на заводе...всех троих отправить в шахты, пусть шахтеров пугают
22:35
Михаил Тверь
Скоро и Кокорин подтянется с шампанским. Тоже любит гулять после поражений.
22:28
баламошка
Ладно, Адриано сегодня старался на поле, пусть танцует. Кутепка тоже старался, как обычно, но лучше бы его не было в Спартаке)
22:10