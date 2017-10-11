Британский художник посвятил картину Дзюбе

"Зенит" на своем официальном сайте представил картину лондонского художника Пегаса. На ней изображен нападающий Артем Дзюба. Отмечается, что работу британца можно найти в Новом музее.
- Я болею за "Зенит", и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема, - цитирует пресс-служба "Зенита" Пегаса. - Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть.
Британский художник Пегас (Pegasus) изобразил Артема Дзюбу 🎨– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 октября 2017 г.
Картина выставлена в @novymuseum: https://t.co/8WJawHZUgz pic.twitter.com/afnIVRA9Km