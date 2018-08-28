"Бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру". Тихонов ответил Егорову

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов ответил на обвинения главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. После матча 5-го тура РПЛ против "Енисея" (0:1) Тихонов раскритиковал арбитра Михаила Вилкова, а также Александра Егорова и учителя Вилкова - начальника "Енисея" Игоря Егорова. В ответ на это Александр Егоров заявил: "Пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает". Впоследствии он извинился за свои слова.

– В словах Егорова есть такая цитата: "Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду". Так мы и тренируем, - сказал Тихонов. - Но получается так, что одним-двумя свистками определяется не только судьба тренера, но и футболистов, болельщиков и, конечно, руководителей, которые вкладывают деньги в команды. А иногда ошибочные свистки случаются преднамеренно, как было вчера.

– Егоров принес извинения. Принимаете их?

– Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть нельзя. Семья – это святое. Подчеркиваю: СЕМЬЯ ЭТО СВЯТОЕ! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру. (Андрей СИЗЯКИН)

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