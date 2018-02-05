Бразильские СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак", утверждает UOL Esporte. По информации источника, руководство бразильского клуба согласилось расстаться с 22-летним игроком обороны за 8,5 миллионов евро.

Отметим, что "рыбы" получат 80 процентов от указанной суммы, поскольку они не владеют полными правами на футболиста.

Теперь Вериссимо необходимо договориться с красно-белыми об условиях личного контракта. В "Сантосе" месячная зарплата Вериссимо составляет 24,9 тысячи евро. В российском клубе его зарптала возрастет в 5-7 раз (от 124,6 до 174,5 тысяч евро в месяц). Ожидается, что сделка будет оформлена до 11 февраля.

Бразильский клуб должен получить полную сумму за права на Вериссимо в течение 48 часов после оформления сделки. За счет продажи защитника "Сантос" рассчитывает погасить долги.

По информации "СЭ", переговоры между "Сантосом" и "Спартаком" сейчас не ведутся.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".