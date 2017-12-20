"Брайтон" увеличит предложение по Зе Луишу

"Брайтон" всерьез заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Зе Луиша. Согласно The Sun, англичане намерены увеличить предложение по форварду.

Ранее клуб премьер-лиги предложил за футболиста чуть более 5 миллионов евро, однако, по информации "СЭ", руководство красно-белых не устроила эта сумма, и клуб не собирается расставаться с одним из ведущих форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка в РФПЛ.

Отметим, что "Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.