Брайн Идову стал игроком "Локомотива"

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", информирует официальный сайт клуба.

Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом он начинал заниматься в петербургской "Смене", привлекался к тренировкам с молодежной командой "Зенита".

В 2010 году игрок перешел в "Амкар", на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за "Динамо".

В сезоне-2014/15 Идову окончательно закрепился в составе "Амкара" и стал одним из ведущих футболистов команды. Осенью прошлого года 26-летний защитник получил приглашение в сборную Нигерии. 16 июня футболист дебютировал на чемпионате мира в матче против Хорватии. Всего на ЧМ-2018 провел три игры.