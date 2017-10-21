Брайн Идову: "Пенальти был стопроцентный, но судья не поставил"

Защитник "Амкара" Брайн Идову разочарован тем, что не смог реализовать голевой момент в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). При этом он подчеркнул, что главный судья Павел Кукуян не назначил стопроцентный пенальти после нарушения вратаря Александра Селихова в собственной штрафной.
– С одной стороны хороший результат – ничья в гостях со "Спартаком". Тем более на фоне матча с "Севильей", – сказал Идову. – С другой есть осадок, что не выиграли. Я не реализовал свой момент. Пенальти был стопроцентный, но судья не поставил.
Плюс Селихов сделал великолепный сэйв, да еще успел встать и выбить мяч с линии. Забей мы любой из этих моментов – и победа наша... Хотя в первом тайме Промес нас забил. Но вообще вскрыть нашу оборону сейчас тяжело. Действуем слаженно.
Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти//
Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым
Идову: "Пенальти стопроцентный!" pic.twitter.com/qrZBsHr7Ue– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 октября 2017 г.
Odissevs
Не ври. Пенальти не было.
10:39 22 октября
Millwall82
Видно что для Брайана матч был сверхпринципиальный. Жаль момент не реализовал.
23:14 21 октября