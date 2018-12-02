Брайн Идову: "Не слышал выкриков в адрес Гильерме"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову считает, что его команда в матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) не заслуживала поражения.

- Мы, конечно же, расстроились, потому что в конце по игре могли сравнять счет и уйти хотя бы с очком, - сказал Идову. - Поражения никто не любит.

- Незабитый пенальти как-то повлиял на игру?

- Просто помог им в психологическом плане. Стань счет 2:1, было бы тяжелее. Рисунок игры он не поменял - мы также давили. Мы все-таки смогли забить, потом "Спартак" начал грамотно обороняться, встали сзади и начали удерживать счет. У них это получилось.

- После гола Фарфана было ощущение, что можете хотя бы сравнять счет?

- Было. Парни, которые были на поле, верили в это. На скамейке точно думали, что шансы есть.

- В конце первого тайма в адрес Гильерме звучали нелицеприятные скандирования. Обсуждали это с командой?

- Я не слышал ничего. Может, что-то и было, но в раздевалке об этом не говорили.

- Сейчас было лучшее время, чтобы сыграть со "Спартаком"? В команде скандалы...

- Нас это не касается. Для нас важно, что они представляют из себя на поле - играют в комбинационный футбол. " Спартак" есть "Спартак". Было важно, как мы сыграем. А что у них творится - без разницы. Как видите, на игру это не повлияло - они победили. (Андрей Михайлов)