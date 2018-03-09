Брайн Идову: "Не планировали пропускать так быстро"

Защитник "Амкара" Брайн Идову признался, что команде пришлось менять план игры после быстрого пропущенного мяча в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". В перерыве матча он подчеркнул, что команда постарается забить быстро в начале второго тайма.

– Конечно, не планировали пропускать так быстро. И в принципе пропускать, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Идову. - Пришлось менять схему после гола. Будем менять план на игру и пытаться выиграть матч. Если начнем тайм агрессивно, то можем забить быстро в начале второго тайма. Не хватает последнего паса. Если найдем его, то сможем забить.

Трансляция матча "Амкар" - "Арсенал"