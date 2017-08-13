Брайн Идову: "Надо пользоваться своими моментами"

Защитник "Амкара" Брайн Идову в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что команда должна лучше использовать голевые моменты.

– Надо повыше встречать. Глубоко садимся в оборону. Из-за этого у соперника свободный контроль мяча, – отметил Идову в эфире телеканала "Наш футбол". -Этого следовало ожидать. Надо пользоваться своими моментами. Хорошие моменты были у нас моменты. Практически выход один в один. Были ситуации, когда надо отдать последний пас, но опять не получается. Моменты не реализовываем. У соперника со второго удара в створ сразу гол. Это неприятно и обидно. Во втором тайме надо исправлять ситуацию. Играть агрессивнее и исправлять ситуацию.

Трансляция матча "Краснодар" – "Амкар"