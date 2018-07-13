Брайн Идову: "Могу выйти на любой позиции в защите"

Защитник Брайн Идову прибыл в расположение "Локомотива"​ на сборе в Австрии и поделился первыми впечатлениями от команды.

- Встретили очень хорошо и тепло. Юрий Семин пожелал удачи и сказал выкладываться на тренировках. Я поговорил с Коломейцевым. Саша рассказал про обстановку в команде и одноклубниках.

- На какой позиции тебе удобнее всего играть?

- За последние несколько лет я играл на трех позициях: слева, справа и в центре обороны. Везде чувствую себя комфортно. Главное, выжимать из себя максимум и приносить пользу команде.

- Какие впечатления от чемпионата мира?

- Только положительные. Уровень организации, стадионы – все супер! Досадно, что Нигерия не смогла выйти из группы. В матче с Аргентиной не дотерпели четыре минуты. Но у нас молодая команда. Этот опыт необходим для дальнейшего развития и пригодится на следующем чемпионате мира.