Брайн Идову: "Хочу испытать радость завоевания золотых медалей"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову отметил, что недолго думал над предложением железнодорожников. Ранее он выступал за "Амкар", но после расформирования клуба стал свободным агентом.

- Вы наблюдали за награждением команды золотыми медалями. Уже прочувствовали семейство "Локомотива"?

- Очень классные ощущения испытал, посмотрев на то, как счастливы болельщики и футболисты. Теперь у меня одна цель - самому испытать с командой такой момент. Я понял, что здесь дружная семья футболистов с болельщиками.

- Долго думали о том, чтобы принять предложение "Локомотива"?

- Размышлял я недолго, когда узнал о таком варианте. Это очень хорошая команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Мне всегда импонировала игра "Локомотива".

- Какие-то матчи железнодорожников в Лиге чемпионов запомнились?

- Больше всего мне запомнился матч с "Реалом", который закончился 2:2. Тогда еще в самом конце игры Обиора выходил один на один, но судья остановил матч. Я тогда сам сильно кричал, потому что "Локомотив" мог забить и обыграть "Реал.

- Что для вас Лига чемпионов?

- Для каждого футболиста услышать этот гимн - настоящая мечта. Не случайно в интернете ходят шутки, мол, девушки, извините, сегодня Лига чемпионов, и мы будем только ее смотреть.

- С кем из игроков "Локомотива" вы особенно дружны или просто знакомы?

- Лучше всех знаю Коломейцева с которым вместе играл в "Амкаре". А так ребята приняли меня очень хорошо. Со временем буду больше с ними общаться. Знаком еще с Маргасовым. Мы с ним играли еще в давние времена, когда я играл за "Смену", а он за "Академию Коноплева". ​