Брайан Идову: "Зенит" - отличный мотиватор для всех команд"

Защитник "Амкара" Брайан Идову в преддверии гостевой игры 5-го тура против "Зенита" отметил, что питерцы являются отличным мотиватором для всех команд, сообщает "Спорт день за днем". Напомним, что Идову является воспитанником "Зенита".

– Последние матчи с "Амкаром" "Зениту" давались очень непросто. В чем секрет – особый настрой или хороший разбор соперника?

– В Перми всем командам непросто. В гостях удается пока играть на ничью. Но "Зенит" – отличный мотиватор для всех команд. В чемпионате всем интересно проявить себя с наилучшей стороны против сильнейших футболистов страны. Все выкладываются и дают бой.

– В этом сезоне "Амкар" не проигрывал. За счет чего удалось так хорошо стартовать?

– Провели хорошую предсезонную подготовку. Плюс наша новая схема с пятью защитниками приносит плоды. Поначалу на сборах было тяжеловато привыкнуть к этому, но потом через игры нашли взаимосвязь. С каждым матчем играем и понимаем друг друга все лучше. Благодаря этому прибавляем в атаке и перекрываем все зоны в обороне. Пока ни разу не пропустили, благодаря тому что грамотно перемещаемся по полю, страхуем друг друга. Надеюсь, удастся и дальше продолжить в том же духе.