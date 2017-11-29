Брайан Идову: "В России было много прозвищ, последнее от Салугина - Чернокнижник"

Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайан Идову рассказал о том, что у его партнера по команде Александра Салугина хорошее чувство юмора. Он отметил, что в России у него было уже много прозвищ.

- За то время, которое живу в России, много накопилось прозвищ - цитирует пресс-служба пермского клуба Идову. - Кто-то добавляет свои фишки. Последнее получил от Салугина – Чернокнижник. Он не только меня так называл, но чаще по отношению ко мне. Всегда есть одноклубники с хорошим чувством юмора, которые могут что-то придумать.