Брайан Идову: "В детстве смотрел матчи "Локо" в Лиге чемпионов – против "Реала", "Интера"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову, подписавший трехлетний контракт с "Локомотивом", отметил, что с нетерпением ждет начала тренировок. По его словам, еще в детстве он следил за играми железнодорожников.

– Очень рад перейти в "Локомотив". С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах, – цитирует Идову официальный сайт "Локомотива". – В детстве смотрел матчи "Локо" в Лиге чемпионов – против "Реала", "Интера". Вся страна гордилась командой! В составе железнодорожников хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам "Амкара" против "Локомотива".