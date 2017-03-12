12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Брайан Идову: "Момент с голом Дзюбы? Судья правильно сделал"

0
0
0
0

Защитник "Амкара" Брайан Идову после первого тайма матча 19-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил правильные действия судьи и добавил, что во второй половине игра будет складываться похожим образом.

– Момент с голом Дзюбы? Судья правильно сделал, – отметил Идову в эфире телеканала "Наш футбол". – Хомич просто хотел отдать мяч, так как был офсайд. Что касается погоды, то она не сказывается. Все бегают еще больше. Мы стараемся закрывать зоны и проводить контратаки. Во втором тайме все останется примерно так же. Постараемся не пропустить и забить еще.

 

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ