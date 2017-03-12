Брайан Идову: "Момент с голом Дзюбы? Судья правильно сделал"

Защитник "Амкара" Брайан Идову после первого тайма матча 19-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил правильные действия судьи и добавил, что во второй половине игра будет складываться похожим образом.

– Момент с голом Дзюбы? Судья правильно сделал, – отметил Идову в эфире телеканала "Наш футбол". – Хомич просто хотел отдать мяч, так как был офсайд. Что касается погоды, то она не сказывается. Все бегают еще больше. Мы стараемся закрывать зоны и проводить контратаки. Во втором тайме все останется примерно так же. Постараемся не пропустить и забить еще.