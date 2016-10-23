Брайан Идову: "Краснодар" выглядел свежо, несмотря на матч против "Шальке"

Защитник "Амкара" Брайан Идову после поражения от "Краснодара" (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги заявил, что ему понравилась атмосфера игры, несмотря на потерю очков. Также он отметил, что по "быкам" не было заметно, что на неделе у них была еврокубковая встреча, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Несмотря на поражение, впечатления от игры остались хорошие, – отметил Идову. – Хороший стадион, атмосфера, поле. "Краснодар" показал очень хорошую игру на самом деле. Конечно, ожидали, что он будет играть в атакующий футбол в одно касание, с забеганиями, "стенками". Несмотря на игру в Лиге Европы, "Краснодар" выглядел свежо. Мы чуть подсели в конце первого тайма, если бы ушли на перерыв при счете 0:0, думаю, по такому матчу мы не проиграли бы в итоге.

– "Амкар" изначально рассчитывал действовать против "Краснодара" на контратаках, зная стиль игры соперника?

– Хотели использовать свободные зоны. Знали, что "Краснодар" будет большими силами идти вперед и оставлять сзади трех игроков. Хотели воспользоваться этим – не получилось. У нас были моменты, но реализация подвела.

– Не обидно, что проиграли?

– Конечно, обидное поражение, но уже надо исправлять ошибки. В простых ситуациях было много брака в передачах у некоторых игроков, в том числе и у меня. После этого уже шли контратаки в наши ворота. Но во втором тайме появилось больше свободных зон, уже менее компактно играли, потому сейчас надо разобрать ошибки. Следующий матч – кубковый. Надо забыть это поражение и готовиться к другим играм.