Браун Форбс: "Победа над "Тереком" была очень важна для "Анжи"

Нападающий "Анжи" Браун Форбс, который стал автором единственного гола в матче 24-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:0), в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда рада победе над соперником. По его словам, данный результат был очень важен для махачкалинцев.

- Что происходило в раздевалке после матча? - вопрос Форбсу.

- Конечно, мы очень рады победе, ведь эти три очка были очень важны для нас. Не так просто выиграть в Грозном. Мы немного порадовались в раздевалке, теперь будем думать о следующей игре.

- Знаете ли вы, что поединок с "Тереком" особенный для болельщиков из Махачкалы?

- Вся команда благодарна болельщикам за поддержку. Сегодня мы бились за них, а они бились за нас. Еще раз спасибо, что поддерживали нас.