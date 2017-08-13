Братья Миранчуки – в старте "Локомотива" на матч с "Тосно"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Тосно" на матч 6-го тура чемпионата России. С первых минут у железнодорожников выйдут Алексей и Антон Миранчуки. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус – Тарасов, И. Денисов – Ан. Миранчук, Фернандеш, Касаев – Ал. Миранчук. Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Коломейцев, Баринов, Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.

"Тосно": Юрченко – Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин – Карницкий, Нуну Роша – Мухаметшин, Марков, Мелкадзе – Заболотный. Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Дудиев, Абазов, Быстров, Альшин, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвалью.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"