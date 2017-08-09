Братья Миранчуки в старте "Локомотива" на игру с "Рубином"

Стали известны составы "Рубина" и "Локомотива" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе железнодорожников с первых минут выйдут на поле братья Миранчуки – Антон и Алексей.

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Сонг, Карадениз, Махатадзе, Цакташ, Рочина.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Рыбус, Фернандеш.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Корян, Ндинга, Фарфан, Лысов, Галаджан.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи