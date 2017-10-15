Братья Миранчуки - в основе "Локомотива" на матч с "Уфой"

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Локомотива" на матч 13-го тура чемпионата России. В основном составе железнодорожников выйдут Алексей и Антон Миранчуки.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

"Локомотив": Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбус, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Матч "Уфа" - "Локомотив" пройдет сегодня, 15 октября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.