Братья Миранчуки пожарили мясо после победы над "Спартаком"

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки приняли участие в фестивале "ЛокоЛэнд" и пожарили вместе болельщиками мясо на углях. Напомним, что накануне "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 7-го тура чемпионата России – 4:3.

Игроки отметили, что команда получила два выходных от тренерского штаба после победы над красно-белыми.

Братья Миранчуки: "Как отметили победу над "Спартаком"? Попили чай и поехали домой - отдыхать" #ЛокомотивСпартак pic.twitter.com/tJdUSfA6c1 – Ярослав Сусов (@YaroSusov) 20 августа 2017 г.