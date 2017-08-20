15:51 | Футбол — РФПЛ

Братья Миранчуки пожарили мясо после победы над "Спартаком"


Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки приняли участие в фестивале "ЛокоЛэнд" и пожарили вместе болельщиками мясо на углях. Напомним, что накануне "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 7-го тура чемпионата России – 4:3.

Игроки отметили, что команда получила два выходных от тренерского штаба после победы над красно-белыми. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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