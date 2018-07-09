16:27 | Футбол — РФПЛ

Братья Миранчуки получат недельный отпуск после ЧМ-2018


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что братья Алексей и Антон Миранчуки получат дополнительный недельный отпуск после чемпионата мира-2018. Игроки были в заявке сборной России на чемпионате мира-2018. Алексей провел на поле 60 минут в игре группового турнира с Уругваем (0:3), Антон весь турнир просидел в запасе.

- Отпуск у Миранчуков? Неделя. Потом они присоединятся к команде, - цитирует ТАСС Семина. 

"Локомотив" проводит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля. 

- На этом сборе ограниченный состав, тренируются 15 полевых игроков, но мы работаем. 13, 17 и 21 июля проведем три товарищеских матча, - пояснил Семин.

Первый матч сезона "Локомотив" проведет 27 июля - в игре за Суперкубок России чемпионы страны сыграют с ЦСКА.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5358982

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