Братья Миранчуки получат недельный отпуск после ЧМ-2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что братья Алексей и Антон Миранчуки получат дополнительный недельный отпуск после чемпионата мира-2018. Игроки были в заявке сборной России на чемпионате мира-2018. Алексей провел на поле 60 минут в игре группового турнира с Уругваем (0:3), Антон весь турнир просидел в запасе.

- Отпуск у Миранчуков? Неделя. Потом они присоединятся к команде, - цитирует ТАСС Семина.

"Локомотив" проводит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля.

- На этом сборе ограниченный состав, тренируются 15 полевых игроков, но мы работаем. 13, 17 и 21 июля проведем три товарищеских матча, - пояснил Семин.

Первый матч сезона "Локомотив" проведет 27 июля - в игре за Суперкубок России чемпионы страны сыграют с ЦСКА.