Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры в 36 лет, об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Соглашения обоих игроков с московским клубом истекли 30 июня.

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Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА перед началом сезона-2001, его брат Василий пополнил ряды армейцев на полгода позже. Оба игрока является шестикратным чемпионами России. Семь раз они завоевали Кубок и шесть - Суперкубок страны.

Также Березуцкие являются победителями Кубка УЕФА-2004/05. В составе сборной России они стали бронзовыми призерами Евро-2008.

Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.

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